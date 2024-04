Cuál es la historia de La gran exclusiva, la película de Netflix sobre una histórica entrevista a la realeza

Este thriller está basado en el libro Scoop: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview de Sam McAlister, el cual lleva al televidente a conocer cómo y por qué surgió la entrevista que llevaría a la caída pública del príncipe. Una de las frases del príncipe da a entender la desconcertante relación que mantenía con Epstein, incluso luego de haber sido procesado por pedofilia y tráfico de menores.

La producción da detalles de las negociaciones con el palacio de Buckingham hasta la realización de la entrevista. En todo ese momento se desvelan los detalles más íntimos y sorprendentes del suceso mediático. Algunos de esos detalles son la decisión del príncipe de participar y la posterior falta de acciones para impedir su emisión.

Sinopsis de La gran exclusiva, la nueva película de Netflix que está dando que hablar

"Esta dramatización, inspirada en hechos reales, nos da acceso privilegiado a los entretelones de la infame entrevista de las mujeres de Newsnight con el príncipe Andrew", describe la sinopsis oficial de Netflix.

Tráiler de La gran exclusiva

Reparto de La gran exclusiva