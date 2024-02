De qué se trata Isla Bonita, la comedia de Netflix que llegó al Top 10 y dura 92 minutos

Tres amigas dejan atrás sus problemas y viajan al Amazonas, donde las reglas y sus expectativas no aplican.

En este sentido, la directora espera que el cine no se enfoque solo en la capital del Perú: "Tenía el deseo de seguir contando historias que salgan de Lima y cuando los productores me proponen una historia que se ambiente en la selva me resultó maravilloso poder mostrarla", explica en un comunicado.

Sinopsis de Isla Bonita, la comedia peruana que llegue a Netflix

Tres amigas dejan atrás sus problemas y viajan al Amazonas, donde las reglas y sus expectativas no aplican, reza la sinopsis oficial.

Se trata de un guión que sigue la historia de Andrea, Esperanza y Roxana, quienes no están experimentando la vida soñada. Sus conexiones, tanto vinculares como profesionales las llevan a preguntarse si tomaron las mejores decisiones y se sumergen en un viaje a la bella Iquitos, donde en medio de increíbles paisajes naturales, se cuestionan su existencia y devenir.

Tráiler de Isla Bonita

Reparto de Isla Bonita

Patricia Barreto como Andrea

Emilia Drago como Roxana

Saskia Bernaola como Esperanza

Wales Pana como Danny

César Ritter como Sergio

Alejandro Villagomez

Patricia Portocarrero

Adriana Campos-Salazar