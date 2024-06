De qué se trata El clandestino, la serie dramática que te dejará sin respirar y es furor en Netflix

A continuación te contamos de qué trata la trama de sus 12 episodios, que tienen una duración aproximada de entre 47 y 55 minutos cada uno.

Sinopsis de El clandestino, la serie que está entre lo más visto de Netflix

La trama de El Clandestino gira en torno a Luca Travaglia, interpretado por Edoardo Leo, un ex miembro de la brigada antiterrorista que, tras un evento traumático, abandona Roma para empezar una nueva vida en Milán. Sin embargo, su pasado no lo deja en paz, y sus intentos por ahogar sus recuerdos en el alcohol no hacen más que agravar su tormento. Decidido a encontrar un propósito, Luca comienza a trabajar como detective privado, ofreciendo sus servicios a aquellos que no pueden o no quieren acudir a la policía. Sus casos lo llevan a enfrentarse con criminales, políticos corruptos y personajes siniestros, en un viaje que lo obliga a confrontar sus propios demonios.

Leo logra transmitir la angustia y el conflicto interno de un hombre marcado por su pasado, creando una figura con la que el público puede empatizar fácilmente. A lo largo de la serie, vemos a Luca luchar no solo contra los villanos externos, sino también contra sus propias debilidades, incluyendo su batalla constante contra el alcoholismo. Los personajes secundarios, interpretados por Alice Arcuri y Lavinia Longhi, también están bien desarrollados, añadiendo profundidad y riqueza a la narrativa. Cada uno aporta su propia perspectiva y bagaje, contribuyendo a la complejidad del mundo en el que se mueve Luca.

Cada episodio está estructurado de manera independiente para desentrañar un caso diferente, lo que le otorga a la serie una dinámica episódica que permite explorar una amplia gama de escenarios y situaciones criminales. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a esta producción es su habilidad para mantener un hilo conductor coherente que entrelaza todos estos casos individuales en una narrativa unificada y cohesiva.

Tráiler de El clandestino

Reparto de El clandestino

