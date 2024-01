De qué se trata Chico come universo, la miniserie que es tendencia en Netflix con una historia particular

No te pierdas un memorable recorrido hacia la adultez que transcurre en la Australia de los años 80.

“Chico come universo", es una adaptación para Netflix basada en un inolvidable recorrido hacia la madurez que nos lleva a la Australia de los 80 y cuenta con un grupo de talentosos actores encabezado por Travis Fimmel (conocido por su papel en Vikingos) como el padastro del niño protagonista.

Netflix estrenó esta vez Chico come universo, un guión europeo basado en un best-seller europeo que combina la inocencia de la juventud con el áspero mundo adulto y ya es uno de los títulos más vistos de la plataforma.

El pequeño protagonista Eli atraviesa diferentes dificultosos episodios desde muy temprana edad: la pérdida de su padre, un hermano mudo, una madre con un historial de adicciones, un padrastro involucrado con asuntos ilegales.

Chico come universo

A través de una densa y profundamente emotiva trama, el sobreviviente quiere relacionarse con un futuro prometedor y de adultez saludable en un panorama angustiante y repleto de piedras en el camino.

Es importante destacar que el film es una adaptación del libro El chico que se comió el universo, publicado hace seis años por Dalton, que se transformó en un éxito comercial por su tono emotivo que explora el amor, el futuro y la dificultad que representa pertenecer a una clase trabajadora de los suburbios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NetflixES/status/1745430359766954160&partner=&hide_thread=false A veces el mundo te puede obligar a madurar a marchas forzadas. 'Chico come universo', la serie basada en el superventas de Trent Dalton, ya está disponible. pic.twitter.com/3TfYQvxnS1 — Netflix España (@NetflixES) January 11, 2024

La cinta de Boy Swallows Universe, además posee un talentoso elenco encabezado por Travis Fimmel (conocido por su papel en Vikingos) como el padrastro de Eli, Lyle Orlik, Simon Baker (El mentalista) bajo la piel de Robert Bell, Phoebe Tonkin (Westworld) interpretando el papel de Frances Bell y Lee Tiger Halley le da latidos al hermano mayor de Eli, Gus Bell.

Este proyecto no solo sobresale por su elenco y equipo creativo de alto calibre, sino también por su fidelidad a la novela original de Dalton. El relato que indaga en asuntos como el amor, la hermandad y las sorpresas inesperadas de la vida, se mantiene como el núcleo emocional de la narrativa. En este sentido, transporta a la audiencia a la Brisbane de los 80 de forma genuina y está disponible desde este 11 de enero en streaming.

Sinopsis de Chico come universo, la miniserie que llegó al Top 10 de Netflix

“Eli Bell solo intenta seguir su corazón y entender lo que significa convertirse en un buen hombre, pero el destino se empeña en obstaculizarle el camino”, explica la sinopsis oficial.

"Chico come universo no solo es una adaptación audiovisual; es un recorrido emocional a través de los desafíos y los vaivenes de la adolescencia en un entorno repleto de contradicciones. En esta épica historia del paso a la vida adulta de un niño, ambientada en la Brisbane (Australia) de los años 80, la magia y la inocencia de la juventud se mezclan con la brutal realidad del mundo adulto. Un padre fallecido, un hermano mudo, una madre exdrogadicta, un padrastro camello y un canguro asesino. Eli Bell solo intenta seguir el dictado de su corazón y entender qué significa convertirse en un hombre bueno, pero el destino no para de ponerle obstáculos en su camino”, dice una segunda sinopsis oficial.

Tráiler de Chico come universo

Embed - El chico que se comió el universo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de “Chico come universo”