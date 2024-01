Carol y el fin del mundo es la serie animada que estrenó en Netflix y promete entretenerte

La película es exactamente lo que promete su título: la simple historia de una mujer común y corriente en un mundo que se enfrenta (o no) a su destrucción. La trama está impregnada de angustia y derrota y, para la protagonista, el fin del mundo es un suceso aleatorio más aún en una vida que nunca llegó a tener ni desafíos ni propósitos.

CAROL Y EL FIN DEL MUNDO

Estamos hablando de "Carol y el fin del mundo" ("Carol & The end of the World"), con una protagonista apática y descreída ante el caos que reina en un contexto entregado al desenfreno. Las personas persiguen sueños imposibles y las urbes están semi-abandonadas. Ella, sin embargo, no encuentra motivación, sintiéndose rara en un entorno donde sus padres viven un romance poliamoroso, su hermana es extravagante y su amiga solo habla de sus destinos turísticos.

La producción animada está gestada por el estudio canadiense Bardel Entertainment y el guión se extiende a lo largo de diez episodios, involucrándose con distintas situaciones de la protagonista y su círculo cercano, indagando en temáticas como la conexión humana y el valor de la comunidad o la familia en tiempos críticos.

Con respecto a la crítica especializada se puede decir que tuvo un tono parcialmente negativo. "Resuena con todos los terrores médicos, meteorológicos y políticos que animan la actual oleada de entretenimientos apocalípticos, pero no pretende asustarte ni darte lecciones", sentenció el diario The New York Times. Por otro lado, el sitio web norteamericano Den of Geek declaró: "Puede resumirse como una serie minoritaria, con una historia que debería lanzar una amplia red pero que sólo atrapa a un pequeño número de peces".

Sinopsis de Carol y el fin del mundo, la nueva serie de Netflix

“Con un apocalipsis planetario inminente, una mujer a la que le cuesta asumir el fin de los días intenta buscarle sentido a la vida durante sus últimos meses en la Tierra”, dice la sinopsis.

Con un extraño planeta precipitándose hacia la Tierra, la extinción es inevitable para los habitantes del mundo. Mientras la mayoría siente motivación para perseguir sus sueños más salvajes, una mujer silenciosa y siempre incómoda permanece sola, perdida entre las masas individualistas.

Tráiler de Carol y el fin del mundo

Reparto y guionistas de Carol y el fin del mundo

