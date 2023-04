Daniela de Gran Hermano dio una inesperada noticia: "Con amor llegan las cosas"

Por medio de unas historias, la exhermanita subió un video en donde se ven las llaves de su vivienda. Totalmente emocionada y gritando de felicidad, como se caracteriza, la ex GH recorrió los tres ambientes de su nuevo hogar.

En los clips se visualiza el departamento que tiene pisos de madera, un gran living y una cocina integrada. Un detalle que destacó es que se encuentra totalmente vacío.

departamento daniela gran hermano

"Primeros logros, ahora sí me entregan las llaves. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mi mamá, el resto, con amor van a llegar las cosas, vamos a ir comprando todo de a poquito”, contó emocionada.

Canje picante: Daniela de Gran Hermano promocionó su colección de juguetes sexuales

La exparticipante de Gran Hermano 2022, Daniela Celis, levantó la temperatura de las redes sociales cuando compartió, en las últimas horas, una completa colección de juguetes sexuales que aseguró que la "van a ayudar un montón".

La morocha se convirtió en una de las participantes más queridas por el público y muchos le auguran un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Desde su salida de la casa más famosa del mundo, utiliza su cuenta de Instagram para promocionar distintas marcas y compartir las invitaciones que recibe a restaurantes y fiestas de la noche porteña.

La popularidad obtenida en el reality de Telefe ya le permitió superar el millón y medio de seguidores, motivo por el cual le siguen lloviendo canjes, como el de un sex shop que le envió una caja con muchos de sus productos.

Daniela Celis Canje Instagram

“Me gusta lo que hay acá adentro, lo venía esperando hace rato. Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con efecto frío y caliente o saborizados, cremitas. Y aparte de eso tenemos por acá lo importante: vibrador. Tenemos un anillo que, si no me falla, es para el hombre”, comentó en un video que subió a sus historias.

En el mismo se pudo observar el contenido de la caja: plugs anales, envases de geles lubricantes y esposas, entre otros. Antes de finalizar, mostró en primer plano un folleto con la leyenda "Masturbarte nunca te romperá el corazón”.

"Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón", mencionó la influencer que sigue de novia con su compañero de reality, Thiago Medina.