Canje picante: Daniela de Gran Hermano promocionó su colección de juguetes sexuales

Daniela Celis, ex Gran Hermano 2022

La popularidad obtenida en el reality de Telefe ya le permitió superar el millón y medio de seguidores, motivo por el cual le siguen lloviendo canjes, como el de un sex shop que le envió una caja con muchos de sus productos.

Daniela Celis Canje Instagram

“Me gusta lo que hay acá adentro, lo venía esperando hace rato. Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con efecto frío y caliente o saborizados, cremitas. Y aparte de eso tenemos por acá lo importante: vibrador. Tenemos un anillo que, si no me falla, es para el hombre”, comentó en un video que subió a sus historias.

En el mismo se pudo observar el contenido de la caja: plugs anales, envases de geles lubricantes y esposas, entre otros. Antes de finalizar, mostró en primer plano un folleto con la leyenda "Masturbarte nunca te romperá el corazón”.

"Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón", mencionó la influencer que sigue de novia con su compañero de reality, Thiago Medina.

La pelea a los gritos de Romina y Daniela de la que hablan las redes

Un video publicado en una cuenta de Twitter hizo viral una supuesta pelea entre Romina Uhrig y Daniela Celis, dos exparticipantes de Gran Hermano. Aseguraban que el cruce incluyó gritos y que “casi terminan a las piñas”.

“Habrían discutido a los gritos en plena calle y casi terminan a las piñas. Testigos de la escena quedaron en shock con lo que estaban viendo”, explicó la cuenta de Twitter @icono_mart. Y luego comenzaron a comentarle los fanáticos con total confusión: “¿Y el ojo que se tatuaron para toda la vida?”.