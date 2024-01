Daniela Celis y Thiago Medina compartieron las primeras imágenes de las gemelas

Aparte del mensaje en el post añadieron fotografías de Thiago y Daniela con sus hijas y, de Nicolás el médico que la ayudó durante todo el proceso. "Nos tocó un equipo increíble de trabajo, Nico nos acompañó desde el primer día y sigue a nuestro lado conteniéndonos. Súper agradecida por ser tan cálido y atento con nosotros, él es una personas que realiza con pasión su oficio, lo hace tener una luz propia y te transmite seguridad en tanto miedo", añadió.

"Ellas son tan buenas, que nos están haciendo pasar un día de lujo con su compañía, ahora estamos listos para lo que nos espera", explicó entusiasmada Pestañela a sus seguidores. Ambos padres ya tienen todo listo para poder disfrutar de las gemelas. En sus cuentas de TikTok y otras redes sociales, ambos compartieron los preparativos previos de la llegada de Aimé y Laila.

Daniela Celis sorprendió en medio de su embarazo: "Llegó el día que no quería que llegue..."

La exparticipante de Gran Hermano 2022, Daniela Celis, sorprendió al revelar que "llegó el día que no quería que llegue nunca", algo que llamó mucho la atención de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis compartió un video en el que decidió descargarse: "Les quería contar que hoy llegó el día que no quería que llegue nunca, esperaba que pasen más los meses…". Con esta introducción, preocupó a todos los que vieron la publicación.

Por eso, continuó: "No me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, no me puedo poner medias, no me puedo atar los cordones, no me puedo cortar las uñas de los pies. No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo". De esta manera, sorprendió al dejar en claro que está incapacitada para hacer cosas del día a día.

Para finalizar, confesó por qué decidió contarle la noticia a sus seguidores: "Les quería compartir que también no es todo así el mundo mágico e ideal. Y llegó el día. Te sentís como media inútil, como que necesitas ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente todo el tiempo". Así, señaló que Thiago Medina tiene que estar más presente que nunca en la previa al nacimiento de sus hijas.