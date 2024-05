Damián Betular renunció a un programa de Olga: los motivos

El chef Damián Betular abandonó uno de los programas de Olga , pero no se va definitivamente de la señal. Lo confirmó en el ciclo de la tarde y sus compañeros bromearon con su salida en un programa a tono con la presencia de sus amigos más cercanos. Las redes sociales se quejaron por la baja sensible.

La idea principal era que Betular esté en el programa con Elizabeth la “Negra” Vernac y Humberto Tortonese, quienes son sus amigos de la vida y conducían Generación Dorada, pero el chef prefirió mantener el programa de la mañana y tener la tarde libre.

Embed - La DESPEDIDA de BETULAR y el ROL de las MUJERES en el 25 de MAYO | Generación Dorada | COMPLETO 21/5

La buena noticia es que continuará junto con Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato en el programa Sería Increíble, ciclo al cual se iba a quedar solo un tiempo y la audiencia pidió que sea mantenido por la euforia que provocó su presencia.

"Querida Negra y querido Humberto: desde el primer día en Generación Dorada, supe que esta aventura sería inolvidable. Negra, Negrita, mi amor, tu voz inconfundible y tu humor ácido que me saca carcajadas hasta en los días más grises, han sido el condimento especial de cada jornada”, inició en su carta de despedida.

Y concluyó: “Me han hecho sentir como en casa o como en un shelter. Los dejo con la tranquilidad de que Generación Dorada queda en buenas manos. Y no se preocupen, que no me voy muy lejos, eh. Nada lejos".