Dalma Maradona reveló que asistió a una médium para comunicarse con Diego: "Fue muy hermoso"

Ante la sorpresa del conductor Ángel de Brito, la panelista del ciclo aseguró: "Yo siempre creí en esas cosas, desde muy chiquita. Obviamente que después de lo de mi papá, más todavía. Pero antes siempre sentía que tenía una percepción más que los demás, en ese sentido".

Finalmente, Dalma contó que fue también porque su hjja mayor, Azul, sentía igual que ella una sensación extraña acerca de una presencia: "Bueno, quiero ver qué pasa’, porque también a mi hija mayor le pasaban muchas cosas que no sabía cómo ayudarla. Entonces, fui y fue hermosísimo”.

Embed - DALMA MARADONA SE COMUNICÓ CON UNA MEDIUM PARA CONTACTAR A SU PAPÁ

Dalma se encontró con su padre, ya fallecido, a través de una mujer y detalló: “No importa quién, pero me contactaron con una mujer. Fue una persona muy cercana, no importa quién y no lo diría nuca, pero me dijo: ‘Me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer’.

En su relato describió cómo fue la sesión con la espiritista: "Qué sé yo si es verdad o no, de mí puede saber todo’. Pero no, me dijo cosas que no había manera de que las pueda saber. Eran muy privadas y que de verdad en ningún lado las podías encontrar”, puntualizó Maradona.