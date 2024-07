Cuál es la serie de intriga y drama de producción tailandesa que está siendo furor en Netflix

Durante los últimos meses, Netflix no ha parado de sorprendernos con sus fabulosos estrenos , brindándonos una gran variedad de producciones cinematográficas, televisivas y sagas que son de entretenimiento para toda la familia .

"El señor de la casa" (en inglés: “Master of the House”), una nueva serie tailandesa de intriga y drama que se suma al catálogo de Netflix y ya está haciendo furor. En este lanzamiento de la popular plataforma de streaming veremos cómo la ambición sacará lo peor de cada persona, en este caso de los miembros de una familia adinerada. Te contamos más detalles a continuación y te dejamos un super adelanto para que no te la pierdas.