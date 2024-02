Cuál es la película romántica que es la más vista del momento en Netflix y dura menos de 120 minutos

No te pierdas el estreno ideal con Gina Rodriguez y escrita por Whit Anderson (Ocean’s 8) para ver en el mes de los enamorados.

Dirigida por Trish Sie , (La noche que salvamos a mamá, La vida es un pastel), la cinta sigue la historia de Mack, interpretada por Gina Rodriguez (Jane the Virgin), una periodista deportiva de Nueva York abocada a complejas secuencias amorosas. En esta comedia de tono azucarado, los límites entre el trabajo, la diversión, la amistad y el amor se ven desarmados a través de las aventuras y vaivenes del personaje principal.

los juegos del amor

Estamos hablando de Los juegos del amor, una producción dirigida por Trish Sie, que llegó a la plataforma pochoclera el miércoles 14 de febrero y ya está teniendo un efecto arrasador entre los fans de los relatos dulces y risueños. Además, se trata de una narrativa norteamericana que dura 105 minutos y se posiciona como la más vista en todo el sitio, según FlixPatrol.

Es interesante saber que el proyecto audiovisual se sitúa en la ciudad de Nueva York, brindando un ángulo moderno y cosmopolita del romanticismo y los vínculos interpersonales contemporáneos. “Fui a la universidad en Nueva York y viví en Brooklyn. Esto se sintió como una carta de amor a Brooklyn y hubo muchos recuerdos que me inundaron durante el rodaje”, expresó Rodríguez durante un intercambio con revista People. “Los juegos del amor es un recordatorio de que el amor siempre es posible y que las amistades no tienen precio”, subrayó la actriz que obtuvo la fama mundial con la serie Jane the Virgin.

los juegos del amor

Sinopsis de Los juegos del amor, el romance tendencia de Netflix

La trama explora cómo Mack, tras años de encuentros amorosos atravesados por limitantes reglas, comienza a cuestionarse la autenticidad de estas creencias cuando se enamora de Nick, un corresponsal de guerra.

“Cuando Mack se enamora perdidamente de su último objetivo, Nick, un hombre realmente encantador, ésta empieza a replantearse los fundamentos del juego. Los límites entre trabajo, diversión, amistad y amor se van desdibujando, y Mack tiene que aprender qué hace falta para dejarse de juegos y entregarse por completo”, finaliza la sinopsis de esta crónica de amor innovadora.

Tráiler de Los juegos del amor

Embed - Los juegos del amor | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Los juegos del amor