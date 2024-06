Cuál es la película dramática con una trama de adolescentes y duelo que es lo más visto de Netflix

Es una historia sobre la vida y la muerte que retrata la experiencia de tener 17 años y sentir que el corazón está a punto de estallar en tu pecho.

Julia, la hermana mayor de Agnes, tiene todo lo que Agnes sueña: es la persona más genial de la escuela, el centro de todas las fiestas y está saliendo con Noel. Si tan solo Agnes pudiera parecerse más a ella. Sin embargo, cuando ocurre lo peor posible, el mundo de Agnes se pone patas arriba y se ve obligada a reinventarse.

Embed - A Part of You | Official Trailer | Netflix