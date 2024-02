Cuál es la miniserie sobre un importante personaje histórico que estrena Netflix con mucha expectativa

"Alejandro Magno: la creación de un Dios" se enfoca en la confrontación de Alejandro Magno con los persas y, en particular, en cómo logró erigirse como una deidad en la Tierra. Es una estrategia para persuadir a la población de que están siendo testigos de algo extraordinario y divino.

Alejandro Magno se enfrenta al formidable Darío, un monarca decidido a preservar el imperio más extenso de la Tierra, Persia.

En sus inicios, Magno era simplemente un ambicioso joven macedonio, hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia, una de las siete esposas del monarca.

