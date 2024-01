De qué se trata La gran noche del Pop, el documental que estrenó Netflix relacionado a la música

La gran noche del pop, que está disponible desde el 29 de enero en Netflix, cuenta con el testimonio de algunos de los que participaron de la obra musical con Bruce Sprinsgsteen o Lionel Richie. Ambos, narran lo que sucedió aquella noche y la presión que suponía tener una sola oportunidad para hacerlo bien. Además, durante el documental de un poco más de una hora, cuenta con un montón de anécdotas inéditas e imágenes que habían permanecido, hasta ahora, en un archivo privado y que se pueden ver por primera vez.

"En enero de 1985, las más grandes estrellas de la música se reunieron para grabar «We Are the World». Este documental revela el detrás de cámaras del evento histórico", narra la sinopsis oficial de Netflix.

Embed - THE GREATEST NIGHT IN POP | Tráiler Oficial SUBTITULADO | Netflix Documentary | “We are the World”