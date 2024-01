Preocupación por la permanencia de Charlotte Caniggia en el Bailando: se peleó a los gritos y abandonó el estudio

Mientras se desarrollaba la sentencia, la modelo hizo gestos y demostró su bronca con Coti, quien desde el streaming aclaró que sus críticas iban destinadas a la producción y no a ella.

“Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma todo te lo va a devolver”, le dijo Caniggia a la exparticipante de Gran Hermano. Notablemente enojada, continuó: “Es una chanta, es una boluda esta, pero posta, una real boluda. Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora ni aunque la maten”.

Más tarde, se retiró del estudio y se dirigió a su camarín junto a su amiga Marian Farjat. Cuando los movileros la abordaron para hacerle preguntas, Charlotte optó por dirigirse a la barra y tomar un trago. Luego, a bordo de su auto BMW y sin dar declaraciones, se fue del lugar.

El conductor se mostró muy confundido con la situación y reveló: "No solamente no atiende el teléfono, sino que además en la salida hubo un problema en la puerta, casi choca el portón. Raro todo lo que pasó, porque en un momento la vi que estaba muy divertida, después empezó a ponerse un poco más picante”. Acto seguido, agregó: “No contesta, así que no sé qué va a pasar”.

Ahora falta confirmar si abandonó o no el concurso de baile, donde se perfilaba este año como seria candidata a ser la ganadora, ya que cuenta con mucho apoyo de los televidentes. Sin embargo, Ángel de Brito adelantó en LAM que quizás esta fue su última participación en el ciclo: "Me informan que Charlotte renunció".