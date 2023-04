Coti Romero, de Gran Hermano, lució una microbikini tendencia en el verano de Cancún

Coti Romero lució una microbikini rosa en el festejo de su cumpleaños número 21 en Isla Mujeres, México, junto a Conejo y ideal para pasar una tarde de playa. Ambos ex participantes de Gran Hermano se encuentran en la playa mexicana de vacaciones y aprovecharon para festejar a lo grande el cumpleaños de la correntina.

A la ex participante de Gran Hermano se la vio con una microbikini rosa que fue tendencia en la última temporada. Este color fue moneda corriente en la elección de famosas que lo adoptaron para la gran mayoría de las prendas que formaron parte de sus looks. La moda Barbie volvió a primera plana y Coti Romero no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar una de sus prendas de su colección de ese color.