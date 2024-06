Contra los defensores de Darthés: "Discúlpense también con Calu Rivero"

La actriz conocida artísticamente como Dignity también denunció al actor por distintos hechos de abuso: "En los dos casos, hablo de gerentes, productores, actores y periodistas", agregó el mediático.

El fallo de la justicia brasileña revocó la decisión de primera instancia y lo condenó a 6 años de prisión en "régimen abierto", es decir que podrá trabajar pero deberá volver a dormir a la cárcel por la noche. La agresión ocurrió cuando ella tenía 16 y él 44 años.

Calu Rivero: "Sigo en juicio por daños y perjuicios que me hizo (Darthés)"

La actriz Calu Rivero destacó sobre las denuncias públicas sobre los abusos que sufrió de Juan Darthés que sigue en juicio "por daños y perjuicios que me hizo (Darthés)". Agregó que si bien pasaron muchos años "uno termina pagando por eso"

Agregó que no es un tema del que le guste hablar y que todavía sigue haciendo pericias psicológicas. "Mi manera de seguir y salir es decir 'que de esto se ocupe mi abogada', y ella se va a ocupar de los temas laborales.

En diálogo con El Trece, en marzo pasado, detalló porque se cambió el nombre: "Fue un momento en que me pesaba mucho lo que había pasado Calu con Darthés. Dignity no tiene historia y me hizo bien. Son desafíos que uno aprende y ya, y uno avanza... La vida es así".

