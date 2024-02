Cinthia Fernández, con una microbikini y un vestido crochet, marca la moda del 2024

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

La influencer aprovechó esta oportunidad para compartir con sus seguidores algunas palabras motivadoras. En el posteo escribió: “Si Alicia se hubiera cansado de correr tras el conejo blanco, no habría caído en la madriguera, ni descubierto el País de las Maravillas, ni descubierto quién era ella. Sigue corriendo, cáete, y no tengas miedo a descubrir aquello que aún no conoces”. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su estilo, su look y sus palabras, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en el entorno digital.

cinthia fernandez microbikini blanca Instagram

microbikini cinthia fernandez Instagram

Kylie Jenner se sumó a la moda del verano con una microbikini total black

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores vistiendo una microbikini negra, una de las tendencias de la temporada. La modelo decidió vestir este diseño y sus seguidores reaccionaron. Este tipo de traje de baño nunca puede faltar en el armario de las fanáticas de la moda y así lo demostró la reconocida influencer. Este conjunto de dos piezas contó con un diseño minimalista y elegante que generó una muy buena repercusión en su red social donde tiene 400 millones de fans.

Al optar por una estética natural, la modelo decidió posar sin maquillaje. En la foto se la puede ver con el pelo peinado hacia atrás, dando la impresión de estar aún mojado por un reciente baño en la pileta, lo que añadió un toque fresco y relajado a su look. El corpiño de la microbikini, de corte triangular y dominuto, lo combinó con una bombacha colaless del mismo tono.

Kylie Jenner microbikini negra Instagram

La publicación de Kylie Jenner en Instagram, donde mostró su microbikini negra, resonó entre sus seguidores, generando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios. Entre su look al natural y la combinación elegida, sus seguidores decidieron dejar miles de elogios sobre su decisión de vestuario, confirmando así su rol destacado tanto en la moda como en el entorno digital.