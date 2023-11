Cinthia Fernández mostró las dos microbikinis que prometen ser la moda del verano

En estas imágenes que compartió en sus redes sociales se la pudo ver vistiendo dos de sus trajes de baño favoritos. En las fotos se mostró con un conjunto que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless ultracavada de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera. Este diseño tuvo dos variaciones, una en rosa y otra en nude . Además, contaron con detalles de tiras trenzadas en hilo. Finalmente, su look lo completó sin maquillaje y con el pelo suelto peinado hacia el costado.

“Si, me picaron 80 mosquitos”, escribió la panelista sobre la imagen, junto a emojis de insectos y frutas. Desde el patio de su casa marcó tendencia mostrando los detalles de las dos microbikinis que se instalarán como las más usadas en la próxima temporada

Sol Pérez vistió una microbikini mixta que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. La periodista posó frente al espejo luciendo un traje de baño estampado con flores que cada vez la eligen más famosas. Luego de su casamiento, aprovecha el calor para distenderse vistiendo sus conjuntos favoritos. Atenta a la moda, optó por uno de los caprichos más recientes del mundo fashionista.

La panelista eligió para estas historias, que compartió en su cuenta de Instagram, una microbikini de dos piezas con corpiño strapless estampado con flores y una bombacha lisa en color marrón, colaless y ultracavada. El diseño contó con una base blanca de dibujos rosas y fucsias. Frente al espejo, marcó tendencia con uno de los looks más elegidos de la temporada y que pica en punta entre las fanáticas de la moda.

La modelo completó su look con un peinado de rodete alto y descontracturado. Además, eligió no tener maquillaje. Esta historia seguramente habrá reunido una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores, quienes suelen dejar miles de "me gusta" y comentarios con elogios en cada una de sus publicaciones. Luego del casamiento, pasa sus días disfrutando sus ratos libres bajo el sol y aprovechando el calor para usar una de sus prendas favoritas.