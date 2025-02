Las diferencias entre Carmen Barbieri y Cecilia Milone: "Me bloqueó"

Carmen Barbieri se asombró de que su amiga y colega Cecilia Milone, la bloqueó en WhatsApp. El comentario de la conductora en Mañanísima, en El Trece, fue motivo para que Intrusos le preguntara los motivos del enojo: "Parece que me bloqueó", empezó la mediática.

Detalló que es muy cercana al exmarido de la cantante, Nito Artaza, y que esa podría ser la razón del distanciamiento: “Porque da la casualidad que soy muy amiga de Nito (Artaza), como una hermana, pero no por eso dejo de estar de su lado, máss cuando una mujer sufre por amor”, detalló.

La última vez que hablaron fue precisamente por la ruptura de los famosos: “Ella me dijo ‘me diste un disgusto’ y yo le dije ‘me dan ustedes un disgusto que se separan’, ella me contestó ‘me cansé de llorar’”, comentó la mediática: “Yo le decía a Nito ‘como me gustaría que estén otra vez’”, se sinceró la humorista.

¿Cuántos años estuvo Milone con Artaza?

Después de que trascendiera que Cecilia Milone habría tenido un romance hace años con Chico Novarro, se desató el escándalo y todos se preguntaron cuál era la posición al respecto de Nito Artaza, quien estuvo casado con la actriz durante siete años.