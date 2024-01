Catalina de Gran Hermano recibió el llamado más esperado de Ángel De Brito

Pero esto no fue lo único, sino que continuó: "Así que cuando te dejen, cuando puedas, cuando sea, bienvenida de angelita, de invitada, de lo que quieras". Tras escuchar todo esto, la ex Gran Hermano 2023 no pudo ocultar su felicidad y se mostró entusiasmada con la posibilidad.

"No chicos, me muero, que diga mi nombre ya es un montón. No lo puedo creer. Yo llegaba de la guardia, retrocedía la transmisión y me lo ponía a ver", reveló Catalina con una notoria emoción. De esta manera, tendrá que recibir un permiso especial de Telefe para poder visitar LAM, aunque lo más probable es que esto se dé recién cuando termine Gran Hermano 2023.

Embed Angel de Brito le propuso ser angelita a Cata LO FELIZ Q SE PUSO #GranHermano pic.twitter.com/HogaICHk5O — c (@catanation_) January 25, 2024

Zoe destrozó a Denisse de Gran Hermano con un freestyle: "No haces nada..."

La participante Zoe Bogach expuso a Denisse González durante la ronda de freestyle, donde todos los integrantes de la casa aprovecharon para criticar a sus compañeros de Gran Hermano 2023.