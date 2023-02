Carmen Barbieri se quebró en llanto por el escándalo de Fede Bal: "No le perdono lo que hizo"

En primer lugar, en su programa Mañanísima y junto al psicólogo Gabriel Cartaña, Carmen Barbieri aseguró: "No le perdono lo que hizo . Ya le dije varias veces, es un disgusto muy grande . Estoy adelgazando porque no como y no duermo hace ya varios días . No me quiero poner a llorar, pero te juro por mi papá y mi mamá, que es un disgusto muy grande el que estoy teniendo".

Vinculado a este tema, la conductora develó qué le dijo Fede Bal: "Él me pidió disculpas muchas veces por el disgusto que estoy pasando. Le dije que no pida más disculpas porque ya está hecho, las disculpas no sirven. Yo no disculpo cuando hiero, yo no las acepto. Ya va a pasar mi disgusto, yo no puedo obligarlo a que siga con una mujer que no ama". Así, la conductora dejó en evidencia que la relación con su hijo está muy desgastada.

"Todo lo que se está diciendo... Además me meten a mí como culpable como que no eduqué bien a mi hijo. Lo eduqué con todo el amor del mundo", señaló Carmen Barbieri. De esta manera, busca alejarse por completo del revuelo generado por Fede Bal.

Para finalizar, contó que la expareja de su hijo la defraudó: "Estoy muy desilusionada con Sofía, porque todo lo que hablas se lo pasa a Pepe Ochoa y él se lo da a Yanina Latorre. Yo creo que una conversación nuestra ella la pasaría a la prensa, está enojada con los Bal y los Barbieri. Le perdí la confianza a Sofía".