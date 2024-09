Carmen Barbieri quebró en llanto tras relatar cómo vivió la amenaza de bomba en el avión

"Yo estaba con Marcelo Polino y Matías. No viajábamos en primera, creo que estaba en primera el señor de la bomba", continuó la conductora. De esta manera, no hizo referencia a ningún tipo de preocupación por lo vivido, aunque se notó la angustia en su voz cuando empezó a darse cuenta lo que podría haber pasado.

Carmen Barbieri y Marcelo Polino Carmen Barbieri y Marcelo Polino fueron parte de esta tensa situación. X (@MarceloPolino)

Sobre lo que sintió en ese momento, aseguró: "No me dio miedo, me dio indignación porque no estábamos enterados. Entiendo que la palabra 'bomba' no se puede decir porque la gente puede entrar en pánico. Pero que nos digan algo. No sé, que estábamos volviendo por un desperfecto técnico". Así, apuntó directamente contra los empleados de Aerolíneas Argentinas.

Para finalizar, Barbieri reveló: "Estuvimos mucho tiempo encerrados en el avión, esperando que alguien nos diga algo. A Marcelo Polino le agarró un ataque, decía: 'Por favor, hay que informar'. Nosotros dos somos muy quilomberos". Todo esto terminó por evidenciar que no estuvieron tranquilos en ningún momento por la desinformación.

Embed - CARMEN EN PRIMERA PERSONA: ABRIÓ EL PROGRAMA CON EL DRAMÁTICO RELATO DEL VUELO CON AMENAZA DE BOMBA

