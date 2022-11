Carmen Barbieri liquidó a Wanda Nara por su baile en Italia: "Fue sin ensayar"

Wanda Nara debutó en el "Bailando" de Italia y recibió muchas críticas desde nuestro país, por lo que Carmen Barbieri no dudó en sumarse a esta corriente con el objetivo de ganar puntos de rating . Tras criticar el aspecto de su cara , ahora la conductora se metió de lleno en su carrera en la televisión europea y fue muy dura .

"Bien sensual, sin empeine. En los enlaces ella se suelta de una, él no sabe qué hacer con la otra mano y la metió para adentro", continuó. Pero no solo se quedó allí, sino que añadió: "No estaba para 10. Estaba para 7 u 8. Es un ballroom lo que hicieron. Ella se dejó llevar, el bailarín es muy bueno y la llevó a todos lados. Si se equivoca ella, él la tiene de la mano todo el tiempo".

Por último, Carmen Barbieri lanzó la frase más polémica: "Cuando hizo el truco no estiró la pierna, yo le pondría 7 u 8, porque fue sin ensayar". Tras todo esto, lo más probable es que Wanda Nara se mantenga en silencio, pero continúa sumando comentarios de este tipo a su lista.