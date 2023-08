Camila Homs cruzó al jurado del Bailando 2023 en la previa al estreno: "Tienen un..."

Por otro lado, la modelo confesó que ya preguntó detalles sobre los jurados: "Hay gente que me va diciendo que tenga cuidado con esto y con lo otro, con lo que me pueden llegar a decir… De a poco, es como que lo voy incorporando y el público me me va tirando más fuerzas. Pero sí, me voy preparando". De esta manera, confirmó que busca prepararse de la mejor manera posible para su debut en el mundo mediático post separación de Rodrigo De Paul.

Para finalizar, confesó cuál será su primer ritmo para el Bailando: "Voy a arrancar con reggaetón y la verdad es que me veo bien, pero es difícil cuando tenes que hacer una coreografía. Uno cree que es perrear un poquito como en el boliche y ya. Pero, en el momento de la coreo, me pregunto por qué elegí este ritmo para arrancar. Igualmente, está bueno, tengo ganas". Con motivo de todo lo que pueda decir sobre el vínculo de su ex con Tini Stoessel, genera mucha incertidumbre entre la audiencia del certamen de baile.