Cami Mayan lució un blazer oversize que promete ser tendencia

Si bien su regreso al país no fue nada sencillo y menos con todos los rumores y especulaciones que giraban a su alrededor, Camila supo, con mucho trabajo personal, dar vuelta la página y rearmar su vida. Así como se consolidó como creadora de contenido, también encontró lugar en el mundo del streaming.

Corría el verano de 2023, cuando estalló un escándalo internacional que tenía como protagonista a un campeón del mundo. Tras cinco años de relación, Alexis Mac Allister terminó su relación con Mayan y la joven armó las valijas y abandonó la casa que compartían en Inglaterra. Al poco tiempo, el futbolista blanqueó su noviazgo con Ailén Cova, una amiga de él de toda la vida, con quien actualmente convive.

“La separación fue en persona, no por WhatsApp o por teléfono. Soy dejada… Él se tenía que volver allá [Inglaterra] como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago… Yo estaba con el perro allá”, expresó Mayan hace un tiempo en su programa de streaming.

En este sentido, recordó que su ex le pidió que abandonara lo antes posible la casa en la que convivían en Brighton. “Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que no me vio llorando y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok, tengo que ser un poco más empático’”, recordó.

En este sentido, contó que a un mes de la separación se enteró de que “había una persona en mi casa que no era yo, con mi perra y con mis cosas”. Esa persona era Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister.

En una reciente entrevista, Alexis rompió el silencio sobre la situación y confirmó que no tiene contacto con su expareja. "No hubo más relación, ella tomó su camino y yo tomé el mío", expresó en América TV. Sobre la demanda judicial que ella presentó exigiendo una compensación económica, el jugador fue escueto: "Está todo en la Justicia, donde tiene que estar, y estamos esperando".