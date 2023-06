Cambios en LAM: escándalo y versiones cruzadas por la salida de una histórica angelita

La propia Taboada lo anunció en sus historias de Instagram. "Estoy muy, muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente, agradezco a todos mis compañeros, a Ángel de Brito y Mandarina", escribió en alusión a la productora del ciclo. "Los voy a extrañar siempre", concluyó.

El mensaje se viralizó en Twitter, donde "Taboada" se volvió tendencia, y generó todo tipo de especulaciones y comentarios acerca de los posibles motivos de la desvinculación. Ante estas repercusiones, el propio Ángel de Brito confirmó la información a través de sus historias.

https://twitter.com/PampitoOk/status/1670267435566395392 Andrea Taboada y Estefi Berardi dejan LAM pic.twitter.com/dmGOj9aGNn — Pampito (@PampitoOk) June 18, 2023

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo. En junio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", escribió.

Estefi Berardi se va de LAM: los motivos

Estefi Berardi aclaró su situación en sus redes sociales. "Tal cual como contó Ángel, a fin de mes me despido de LAM. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora, y siempre me sentí súper cómoda", aseguró la periodista.

"Esta oportunidad que me dio Ángel me cambió la vida en todos los sentidos, y aprendí tanto que creo que me voy siendo una mejor persona. Sí venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho, porque prefiero contarlos en LAM", explicó.

https://twitter.com/estefiberardi/status/1670292739609485313 Me matan las especulaciones , las cosas delirantes que leo Pero ésta esta la verdad https://t.co/wIFs4gyKB1 — Estefi Berardi (@estefiberardi) June 18, 2023

Por último, Berardi se distanció de la situación de Taboada. "No sabía nada de lo de Andrea. Me sorprendió mucho la noticia porque no tenía ni idea. Pero yo estoy súper contenta, súper feliz y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa", concluyó.