Bomba: una figura de El Trece abandona el canal para irse a la competencia

Ante esa decisión que no fue comunicada de manera correcta por la producción, según los panelistas de Doman, quienes aseguraron haberse enterado por Ángel de Brito en LAM, el conductor se va a Net TV.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1714654515696439312&partner=&hide_thread=false DOMAN sigue en la tele.

Cambia de canal:



El lunes 30 21 hs arranca Doman en Net

Panelistas Pampa Mónaco

Damian Rojo

“La noche de Net con Doman” pic.twitter.com/6ruJQ91OCD — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 18, 2023

Según comunicó el conductor de LAM, pasarán a Net el lunes 30 de octubre con “La noche de Net con Doman” junto con Pampa Mónaco y Damián Rojo.

Carmen Barbieri explotó tras despedir a uno de sus panelistas: "Odio perderte..."

La conductora Carmen Barbieri se quebró en vivo mientras despedía al panelista Pampito de Mañanísima, ya que no podrá irse junto a ella y Estefi Berardi a eltrece porque tiene contrato con América TV.

Tras ser consultado entre lágrimas por la conductora sobre sus sensaciones, Pampito reveló: "Estoy angustiado, cómo no me va a angustiar no seguir con ustedes, pero bueno tengo un contrato firmado". De esta manera, confirmó que esa es la única razón por la que no será parte de Mañanísima en eltrece.

¡TODOS SENSIBILIZADOS! Pampito angustiado por no ir al Eltrece y Carmen no para de llorar

Para finalizar, Pampito aseguró: "Me da muchísima tristeza no poder acompañarlas, yo las quiero un montón a ustedes dos. Las pierdo por un tiempo. Siento que es por un tiempo, es una mezcla de sensaciones porque también estoy feliz por vos porque te lo merecés Carmen, sos buena gente". Así, no cerró la posibilidad de sumarse al programa en un futuro.