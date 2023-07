Bomba: la traición que reveló LAM y que podría terminar una amistad para siempre

Con una fama y carrera en pleno ascenso y habiendo sido la estrella de los Martín Fierro, la bailarina no para de recibir ofertas de trabajo.

El problema reside en la reacción que tendrá Flor Vigna cuando se entere de esta jugada, más sabiendo que ella misma invitó a la exparticipante a su video Mal ahí.

Flor Vigna - Julieta Poggio (2).png Redes Sociales

"Ella todavía no lo sabe y seguramente, me lo van a desmentir. Nico Occhiato ya arregló su contrato y están pensando en sumar a una ex GH... Juli Poggio. Ella tampoco lo sabe por ahora”, comentó la panelista del programa que conduce Ángel De Brito.

“Esta temporada la termina Flor y en Kuarzo están intentando que Juli acepte... yo creo que va a firmar", cerró.

Ángel de Brito difundió el video del robo en los camarines de LAM

Tras el escándalo por el robo en los camarines de LAM, Ángel de Brito difundió las imágenes de las cámaras de seguridad que revelan más detalles sobre los involucrados. Las principales afectadas fueron las angelitas, Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro quienes denunciaron consumos en sus tarjetas de crédito.

Luego , se puede observar como Daiana entra al camarín y se queda varios minutos dentro, mientras que Morena espera a la vestuarista que le trae una nueva campera negra. En total estuvieron 15 minutos dentro del espacio.

Días atrás, Daiana confesó ser la autora de los robos en el programa El Run Run del Espectáculo, pero aclaró que "no fue la única".

Además de las dos chicas, ingresa al canal un chico que se queda siempre afuera de los camarines. Antes de la entrevista a Morena, la joven pidió un cambio de vestuario y por eso se acercaron a la zona donde Farro, Berardi y Feudale guardaban sus pertenencias.