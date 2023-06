Bomba: Chris Hemsworth adelantó cuándo será la última aparición de Thor en Marvel

En diálogo con la revista Entertainment Weekly, Chris Hemsworth fue consultado por la continuidad de Thor en Marvel Studios, ante lo que remarcó: " No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan cansada al punto de poner los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje ". Con estas palabras, generó mucha preocupación en los fans, quienes quieren seguir viéndolo.

En cuanto a una futura aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel, el actor señaló: "Si los fans quieren verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar a ese personaje unas cuantas veces. Todavía no tengo la respuesta, pero me encantaría descubrir cómo podemos hacer eso nuevamente y de manera impredecible". Así, siguió remarcando el detalle sobre su futuro en la empresa.

Para finalizar, reveló cómo continúan los planes de Thor: "Tengo que tener cuidado con la forma en que digo esto porque no tengo idea de lo que sucederá en la siguiente fase. Siempre hay conversaciones... Antes de que algo sea oficial, la gente está lanzando ideas. Pero oficialmente, no lo sé".