"Es una metáfora de la Argentina en estos tiempos: deambula Tinelli productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un salón donde grabar" , señaló el locutor, quien agregó que "América no tiene espacio" para hacer el reality de Marcelo.

"No hay lugar donde no deba guita, incluso ha recurrido a canal 9, que a mí me parecía una locura por orgullo, estás en el mismo terreno, compitiendo por el tercer lugar, que por más que te traiga todo el oro del mundo, darle un espacio para que venga a trabajar su producto en un espacio de tu canal", manifestó en su programa de radio Nadie nos para, emitido por Rock&Pop.

Casella también se refirió a la deuda que acumula la productora de Marcelo Tinelli y deslizó: "Aparentemente, en ElNueve le dijeron: 'Por lo menos adelantá la mitad, porque ya sabemos que no pagás...'. Esto es lo que se dice y como él no lo desmiente, le debe a cada santo una vela; un cheque de Tinelli lo querés agarrar y vuela para arriba. Así que va a tener grabar el programa en una plaza".

Y continuó: "Nunca ponen guita de ellos, que es lo que podría hacer cualquiera de nosotros: algo me sale mal, pongo de la mía... eso no se le ocurre jamás. No puede estar debiendo plata a productoras chiquitas... tengo entendido que debe un par de sueños".

Por último, dio una tajante definición sobre el exdueño de Ideas del Sur, "ni una rata de barrio ha sido tan desprolijo como él. Trascendió esto, no desmiente, lo damos por hecho. Es grave porque el Banco Central informa que le han rebotado más de 236 cheques y él no lo niega... en algunos países, vas en cana".

Inmediatamente después de la declaración, Larry de Clay se contactó con él con el propósito de refutar dicha afirmación. "Me dice que los sueños se cumplieron todos... yo te puedo nombrar uno que no, Larry querido. Donde estoy yo encima, por ahí es lo que a vos te cuentan", indicó.

"Justamente ayer hablábamos de una intendencia que tiene que estar gestionando una canchita de césped sintético que la prometieron y no la hicieron", agregó. Y previo a dar por concluido el asunto, aclaró: "No soy un anti Tinelli, al contrario, de verdad que quiero que reconstruya todo y que pueda tener laburo Larry, que lo queremos mucho".