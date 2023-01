Bebe Contepomi anunció su salida de TN y El Trece: "Ciclo cumplido"

Lejos de volver hablar de un supuesto juicio contra ambas señales televisivas, el conductor conmovido y agradecido: “Fueron 25 años haciendo La Viola. En Artear me hice de grandes y mejores amigos. Más de la mitad de mi vida estuve con una familia que me acompañó en mi crecimiento personal y laboral”.

“Mil gracias los músicos del mundo, especialmente a los músicos y las músicas de argentinas. Siempre intenté que muestren su música sin juzgar. Me hice amigo de muchos de ellos. Viví cosas increíbles y únicas. Trate de darle espacio a todos y todas. Aguante la música argentina y La Viola en TN que tanto la difundió. Son muchos nombres para nombrar, pero todos saben quiénes fueron mis aliados, mis mentores, mis compañeros del canal, a los músicos y a ustedes, que me veían en las pantallas... y principalmente a mi familia”, concluyó el conductor quien acompañó el mensaje con un video de varios momentos de La Viola a través de los años.

La aclaración de Bebe Contepomi sobre los rumores por su salida de El Trece y TN

Semanas atrás, el conductor explicó los motivos de su desvinculación y desmintió las versiones de iniciarle un juicio a los canales por $500 millones.

“No inicié juicio de ningún tipo. Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas (…) Lamento mucho lo que ocurrió con los medios que hablan de juicio millonario, creo que no ayuda a nadie”, le confirmó a Clarín.

Además explicó que por el momento no volverá a la televisión, ya que no tiene ningún proyecto. Su futuro cercano estará en la radio “Seguiré haciendo el programa en Mega 98.3 todas las mañanas y comunicando en mis redes”.