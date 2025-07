"¿Cuándo me vas a pagar, Nazarena? Te lo pedí respetuosamente muchas veces y con tu abogado de testigo. También en ACTORES. ¿En dónde quedó mi plata? Una década pidiendo lo que trabajé", escribió la panelista en una historia por Instagram.

evelyn von brocke nazarena velez.jpg Evelyn actriz: debuta este domingo en Los Grimaldi con Nazarena Vélez por TV

Ante esta acusación, Ángel de Brito se comunicó en su programa con la ex de Fabián Doman, teniendo a Nazarena en el piso, para confrontar las dos versiones.

"¿Evelyn te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poquito de empatía con la gente", apuntó la angelita haciendo referencia a la incursión de la periodista en la política, ya que anunció su candidatura a concejal en San Isidro.

Luego continuó: "Fuiste muy mala mina conmigo, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía el escrache que me hiciste". "Me pareces, de verdad, mala leche", añadió.

"Vos deberías haber tenido la empatía", contestó Von Brocke, comentario que desató la furia de Vélez: "Pero chupame las tet*s, pelotuda. ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y estaba rota? ¿No te das cuenta?".

"¿Vos querés que yo vaya otra vez a pagar algo que ya había pagado? ¿Vos escuchas lo que estas diciendo? ¿Qué yo tenga empatía con vos? ¿Por dos bolos de mierda?", continuó Nazarena a los gritos y al borde del llanto.

Entonces intervino el conductor y pidió que "esto dejémoslo acá Evelyn", a lo que la periodista atinó a responder que lo de Vélez era un "golpe bajo", comentario que todos los presentes en el estudio rechazaron.