El cruce se desató cuando Nazarena tomó la palabra para defender a Iglesias al explicar que "yo trabajé dos años con Fernanda y no es así", dejando entrever que la conductora de Sálvese Quien Pueda estaba siendo injusta con su excompañera.

Entonces hizo un comentario que molestó a casi todo el panel: "Nosotros la bardeamos ni bien salió, como bardeamos a la mayoría que se va... No nos podemos asustar, nosotros hacemos lo mismo".

“Me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena", contestó con visible enojo, al indicar que "una cosa es tirar una placa, otra muy distinta es meterse con la vida privada”. "Cuando yo doy data, yo laburo y hago periodismo de espectáculo. No soy ni carpeteadora ni abusadora", se diferenció de la conducta de Iglesias.

Mientras el resto de las angelitas observaba en silencio, el intercambio entre ambas se volvió cada vez más incómodo. "Ella te quiso lastimar porque ella siente que vos la lastimas... Está enojada boluda", insistió Vélez en defensa de su excompañera.