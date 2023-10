Bailando 2023: América TV censuró una queja de Moria Casán al aire pero se filtró en redes sociales

América TV emite el Bailando 2023 en vivo y a veces se graba para poder acortar tiempos, por eso tienen tiempo de editar partes de no deseadas. Tal y como sucedió con una fuerte queja de Moria Casán hacia el director que decidieron no mostrar, pero quedó explícito en el streaming.

Pero en este caso, Moria Casán se quejó y disparó contra el director: “Perdón si arranco yo ¿me van a enfocar? Porque veo que cada vez que hago así no me enfocan”. Enseguida Marcelo Tinelli intentó apaciguar la situación, pero se veía la cara de enojo de la jurado.

El canal decidió no emitir esa parte, la recortaron y al aire no salió. Pero sí salió en el streaming que quedó la reacción completa al programa. Esto lo evidenciaron los usuarios de las redes sociales, quienes salieron en defensa de la One.

Ingresa una nueva participante al Bailando 2023: todos los detalles

El Bailando 2023 sufrirá la salida de la participante Noelia Pompa por una inesperada razón, lo que ha llevado a la producción a elegir a la cantante Tuli Acosta para que ingrese en su lugar.

La noticia se reveló durante el último programa del Bailando 2023, donde la participante confirmó su salida y Marcelo Tinelli se encargó de revelar quién entrará por ella. Al respecto, aseguró: "La reemplazante de Noelia Pompa va a ser, confirmada, la señorita Tuli Acosta".