Bailando 2023: una pareja pegó el portazo y le presentó la renuncia a Marcelo Tinelli

El mal momento de Noelia Pompa: detuvieron a su hermano

Y explicó los motivos: “Le pregunté: ‘¿Por qué te vas?’ y me dice: bailaré dos galas más y tengo que partir’. Entonces le digo: ¿Hacia dónde? ¡Porque ella estuvo en Alemania! Quizás se iba y me contesta: ‘Tengo que arreglar bien con la producción, me voy a España y ahora me cuesta partir, pero a disfrutar lo que viene'”.

La producción sabía que solo se iba a quedar un tiempo, al igual que Flor Vigna y luego se iba a ir. Pero ya se dio a conocer que la reemplazante va a ser Tuli Acosta. Lo que aún no se sabe es si tendrá un nuevo equipo o mantendrá coach y bailarín.

Rating: El Trece tomó una fuerte decisión para destruir al Bailando 2023

El Trece quiere aprovechar el pronunciado bajón de rating del Bailando 2023 para terminar de destruirlo con Los 8 escalones del millón, programa conducido por Guido Kaczka y que cada día tiene más audiencia.

Nueva programación El Trece Artear

Con el objetivo de quedarse definitivamente con el segundo lugar de rating en la noche, desde eltrece decidieron cambiarle el horario a Los 8 escalones del millón. Por eso, ahora estará en televisión a las 21:30, mientras que la ficción Buenos chicos pasará a las 23 hs.