Así es la casa de Emilia Clarke que causó furor por su puesta a la venta en 2020

La propiedad que perteneció a la actriz británica, famosa por su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, sorprendió por sus ambientes amplios, su estilo contemporáneo y una propuesta interior que combina elegancia, comodidad y conexión con el exterior.

Emilia Clarke, la actriz británica que interpretó a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, sorprendió a sus seguidores con la venta de su exclusiva residencia en 2020.

La actriz británica Emilia Clarke , reconocida mundialmente por dar vida a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por un nuevo proyecto cinematográfico. Su exclusiva residencia se convirtió en una de las propiedades de celebridades más comentadas por su arquitectura moderna, sus amplios espacios y su sofisticada decoración. Así es la casa que causó furor por su puesta a la venta en 2020

Ubicada en Venice, Los Ángeles, la vivienda fue adquirida por Clarke en 2016 por aproximadamente 4,64 millones de dólares. Apenas un año después decidió ofrecerla en alquiler por 25.000 dólares mensuales y, en 2020, salió al mercado con un valor cercano a los 5 millones de dólares, despertando el interés tanto de fanáticos de la británica como de amantes del diseño y la estructura.

Las fotografías de la residencia rápidamente se viralizaron en redes sociales y en medios especializados en ambientación, donde muchos destacaron su equilibrio entre lujo y funcionalidad. A diferencia de otras mansiones de figuras de Hollywood con estilos más extravagantes, la residencia apuesta por una estética sobria, materiales nobles y ambientes cálidos, logrando un estilo elegante y atemporal.

La propiedad posee un aspecto contemporáneo en el que predominan las líneas rectas, los espacios abiertos y los grandes ventanales, que permiten aprovechar al máximo la luz natural. El concepto arquitectónico busca integrar el interior con el exterior para generar una mayor sensación de amplitud.

Uno de los lugares más llamativos es el living principal, con techos altos, pisos de madera y una decoración minimalista en tonos claros. Allí predominan los muebles de identidad visual, las piezas de arte contemporáneo y una distribución pensada para favorecer la comodidad sin perder elegancia. La cocina también refleja ese concepto moderno. Cuenta con una gran isla central, electrodomésticos de alta gama, muebles de madera y amplias superficies de trabajo, convirtiéndose en uno de los sectores más funcionales de la casa.

La residencia dispone de cuatro dormitorios y cinco baños, además de distintos espacios destinados al descanso y al entretenimiento. La suite principal incluye un amplio vestidor y un baño con terminaciones de lujo. En el exterior, la vivienda ofrece un patio privado rodeado de vegetación, una piscina climatizada y sectores ideales para reuniones al aire libre. La combinación entre naturaleza y arquitectura moderna es uno de los aspectos que más llamó la atención cuando se difundieron las imágenes de la propiedad. Otro de los detalles destacados es la presencia de puertas corredizas de vidrio que conectan los ambientes interiores con la terraza y el jardín, una característica muy utilizada en las viviendas de lujo de California.

El interés por el inmueble no solo se debe a sus características arquitectónicas, sino también al vínculo con una de las actrices más populares de la última década. Tras el éxito mundial de Game of Thrones, Emilia Clarke se consolidó como una de las figuras más reconocidas de Hollywood, por lo que cualquier aspecto de su vida personal suele despertar curiosidad entre sus seguidores.

Aunque la actriz ya no reside allí, la mansión continúa siendo una de las viviendas de famosos más recordadas por los fanáticos de Game of Thrones y por quienes buscan inspiración en composición y diseño de interiores.