Ashton Kutcher demostró su fanatismo por Messi y la Selección: "Fue la mejor final de la historia"

En diálogo con Filo News mientras promociona su nueva película Your Place or Mine, el actor fue consultado por el partido entre Argentina y Francia y no pudo ocultar su ya conocido fanatismo. " La mejor final de una Copa del Mundo en la historia y, posiblemente, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos: Messi ", aseguró.

Messi levantando la copa El final que todos querían: Messi con la Copa del Mundo. Instagram

Sobre su experiencia personal de la final, Ashton Kutcher expresó: "Yo no podía creerlo, estaba totalmente desquiciado. Alguien vino en medio del partido, durante los penales, para dejar algo en mi casa. Quería hablar y yo le dije 'no podemos hablar ahora, tenes que irte'". Si bien la fama de los estadounidenses es la de no mirar fútbol, el actor demostró que no es su caso.

"Fue bíblico, deberían agregar otro libro a la Biblia. Debería ser 'Génesis', 'Éxodo', 'Levítico', 'Argentina gana la Copa del Mundo'. Ese debería ser otro libro", concluyó al respecto. Así, Kutcher demostró que vivió el triunfo de Messi y la Selección como uno más de nosotros.

https://twitter.com/filonewsOK/status/1620943742814265344 ASHTON KUTCHER, enloquecido con ARGENTINA



x @franmartinezs99



El actor es FANÁTICO de Leo Messi y no pudo ocultarlo en esta entrevista donde charlamos sobre "Your Place or Mine", la película que coprotagoniza junto a Reese Whiterspoon pic.twitter.com/BdKH70x2kl — Filo.news (@filonewsOK) February 2, 2023

