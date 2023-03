"Argentina, 1985" perdió el Oscar como Mejor Película Extranjera

La película Argentina, 1985 no pudo ganar el Oscar como Mejor Película Extranjera y no pudo sumarse a La historia oficial (1986) y El secreto de sus ojos (2010) como filmes argentinos que consiguieron la distinción. Luego de su inesperada derrota en los premios BAFTA 2023 , ya se comenzó especular con la dificultad que existía para que la producción de Santiago Mitre consiga hacerse con la estatuilla .

Sin novedad en el frente Netflix Sin novedad en el frente se llevó el premio. Netflix

Esta hubiera sido la segunda vez que Ricardo Darín protagonizaba un filme argentino que ganaba el Oscar como Mejor Película Extranjera, tras El secreto de sus ojos. De igual manera, a sus 66 años, el actor sigue demostrando que es parte de la historia grande de la ficción nacional y cada día agranda su legado con todas las nominaciones que tuvo.

Con este resultado, Argentina, 1985 se suma a las cinco películas argentinas que estuvieron ternadas en esta misma categoría y no pudieron llevarse la estatuilla. Los filmes que no pudieron consagrarse son: La tregua (1975), Camila (1985), Tango, no me dejes nunca (1999), El hijo de la novia (2002) y Relatos salvajes (2015).