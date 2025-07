Aparecieron las primeras fotos de Tini Stoessel junto a De Paul de paseo por Buenos Aires

El jugador y la cantante, que aún no hicieron pública la reconciliación, no se ocultan en la calle y tampoco le escapan a las cámaras cuando sus fanáticos les piden una foto juntos.

En medio de la confirmación de que Rodrigo De Paul se convirtió en nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami, el jugador llegó a Buenos Aires junto a Tini Stoessel . Si bien ninguno confirmó su relación públicamente, se muestran juntos en la calle y no le escapan a las cámaras de sus fanáticos.

Ya en territorio argentino, los tortolitos pasan juntos y sus seguidores no pierden la oportunidad de pedirles una instantánea cuando lo ven. En este caso, en las últimas horas un joven los vio paseando por las calles de la Ciudad y no dudó en retratar el momento, algo que no fue negado por el futbolista y la cantante, quienes accedieron a cumplir el deseo del fan.