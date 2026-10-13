Antonela Roccuzzo vende su ropa usada: cuánto salen las prendas

La esposa de Lionel Messi reabrió su exclusivo vestidor de lujo en Miami y ofrece prendas de alta gama.

La esposa de Lionel Messi , Antonela Roccuzzo , reabrió su exclusivo vestidor en Miami con artículos de lujo de reconocidas marcas internacionales. La modelo volvió a poner a la venta parte de su guardarropa personal a través de Vestiaire Collective, una plataforma especializada en ropa de lujo de segunda mano, con precios que van desde los 221 hasta los 7.850 dólares entre los artículos destacados .

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La empresaria anunció la iniciativa en su cuenta de Instagram con una fotografía luciendo un vestido verde oliva de Tom Ford, disponible por 1.355 dólares . La propuesta incluye vestidos, jeans, camperas, carteras y accesorios de diseñador.

“Vuelvo a abrir mi armario con Vestiaire. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo” , escribió la rosarina para presentar su nueva selección de prendas.

Entre las firmas disponibles aparecen Prada, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana y Alaïa. Los artículos forman parte de su colección personal y sus valores varían según la marca, el diseño y el estado de conservación.

No es la primera vez que Antonela Roccuzzo participa de una iniciativa de moda circular. En noviembre de 2025, realizó una venta benéfica cuya recaudación fue destinada a Estudiar es Mejor , una organización que impulsa proyectos educativos en Argentina.

Cuánto sale la ropa usada que vende Antonela Roccuzzo

Los precios publicados en Vestiaire Collective muestran una amplia variedad de opciones. Entre las prendas más accesibles figuran unos jeans JW Anderson por 221 dólares, un minivestido marrón de Attico por 238 dólares y unos jeans Prada por 389 dólares.

Parte del armario de Anto Roccuzzo a la venta.

También se destacan una minifalda y una campera de cuero Dolce & Gabbana, ambas a 352 dólares, mientras que una campera corta de denim blanco de Prada se ofrece por 1.003 dólares.

En la categoría de vestidos aparecen un diseño estampado de Emilio Pucci por 951 dólares, otro modelo corto multicolor de Alaïa por 951 dólares y el vestido verde oliva de Tom Ford por 1.355 dólares, que utilizó para anunciar la colección.

Otras alternativas del armario de Anto Roccuzzo a la venta.

Los accesorios presentan algunos de los valores más elevados. Una mochila de cuero blanco Louis Vuitton cuesta 1.344 dólares, mientras que una valija Horizon de la misma firma se ofrece por 1.848 dólares.

Los artículos más caros son dos bolsos de viaje Bottega Veneta, uno rosa y lila por 7.850 dólares y otro negro por 6.500 dólares. Los precios corresponden a los valores publicados y pueden modificarse según la disponibilidad de cada producto.