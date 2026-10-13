13 de octubre de 2026 Inicio
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Rosario: una mujer embarazada fue quemada por su pareja y debieron practicarle una cesárea de urgencia

Una mujer de 29 años que cursaba un embarazo de 33 semanas, fue internada en estado crítico en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras sufrir quemaduras graves en un presunto intento de femicidio. El bebé permanece intubado y el hombre de 36 años fue detenido.

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Una joven embarazada de 29 años sufrió graves quemaduras en Granadero Baigorria. 
Una joven embarazada de 29 años sufrió graves quemaduras en Granadero Baigorria. 

Una mujer de 29 años, embarazada de 33 semanas, fue internada en estado crítico en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras sufrir quemaduras graves en un presunto intento de femicidio. Los médicos le practicaron una cesárea de urgencia, el bebé permanece intubado y estable en Neonatología, mientras que la mujer sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su pareja, de 36 años, fue detenida y la Fiscalía investiga si la roció con alcohol y la prendió fuego frente al hijo de tres años que ambos tienen.

Bárbara Aragón tenía 26 años.
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La víctima identificada como Talia B, de 29 años, ingresó este lunes por la noche al hospital de Granadero Baigorria (Gan Rosario) tras sufrir graves quemaduras en el rostro, cuello y tórax, que comprometieron el 15% de su cuerpo y afectaron sus vías respiratorias.

Su pareja, de 36 años, fue detenida y, por disposición del fiscal Franco Tassini, la Brigada de Femicidios y el gabinete criminalístico allanaron la vivienda en Obligado al 400, donde incautaron una botella de alcohol y prendas quemadas. Según trascendió, el hombre roció a su pareja con alcohol y la prendió fuego frente al hijo de 3 años que tienen.

Al momento del ataque, Talia B cursaba un embarazo de 33 semanas, por lo que los médicos decidieron practicarle una cesárea de urgencia para preservar la vida del bebé. El recién nacido permanece intubado pero estable en el sector de Neonatología, mientras ella sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho comenzó a averiguarse cuando los familiares de Aragón radicaron la denuncia por su desaparición al no lograr contactarse con ella. Ante esta situación, los investigadores activaron un protocolo de búsqueda hasta que encontraron el cuerpo de la joven.

Un chofer de aplicación contó que trasladó a la joven hacia una pensión y que luego regresó a la misma dirección porque Aragón le solicitó que la fuera a buscar. Sin embargo, después se retiró ya que no obtuvo respuesta en la puerta. Los policías se dirigieron al lugar y arrestaron al sospechoso, de 37 años, y hallaron a la víctima envuelta en una manta y dentro de una valija, por lo que sospechan que el femicidio ocurrió horas antes.

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