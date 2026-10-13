13 de octubre de 2026 Inicio
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Tormentas en Vaca Muerta: el agua arrastró camionetas petroleras y la Ruta 5 quedó intransitable

El temporal convirtió la Ruta 5 en un río en Arroyo Carranza. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvia para toda la semana en Neuquén.

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Una camioneta siendo arrastrada por el agua en la ruta 5.

Una camioneta siendo arrastrada por el agua en la ruta 5.

LM Neuquén

La tormenta en Neuquén provocó inundaciones que llegaron hasta el corazón de Vaca Muerta, donde se registraron imágenes de camionetas siendo arrastradas por el agua en la zona de Arroyo Carranza, sobre la ruta provincial 5. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas naranja y amarilla por tormenta en la provincia.

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Al cierre de esta nota, no había información sobre la identidad y el estado de salud de las personas que conducían esos vehículos ni de las empresas a las que pertenecían.

El agua arrastró camionetas petroleras en la ruta provincial 5, en la zona de Arroyo Carranza, en Vaca Muerta.

El agua arrastró camionetas petroleras en la ruta provincial 5, en la zona de Arroyo Carranza, en Vaca Muerta.

Defensa Civil había informado que el tramo de la ruta en el que el agua volteó la camioneta estaba intransitable debido a la activación de cañadones, un fenómeno que provoca que grandes cantidades de agua bajen de manera repentina y atraviesen las zonas bajas.

La situación también afectó a la ruta provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. Según explicó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, la caída de "mucha agua en poco tiempo" generó escurrimientos rápidos y daños en caminos importantes para la circulación.

Cruz también aseguró que existe comunicación permanente con municipios y empresas privadas a través de la línea de emergencia 103.

Carlos Cruz, director de la Defensa Civil de Neuquén.

Carlos Cruz, director de la Defensa Civil de Neuquén.

También hubo rutas cortadas en Las Coloradas y la ruta nacional 40, a la altura de El Manzano, mientras que en Paso Aguerre una familia debió autoevacuarse por la crecida de un cañadón cercano a la ruta provincial 20.

En Los Catutos, las autoridades restringieron preventivamente la circulación luego de que algunas personas quedaran varadas por el barro. Donde equipos de Vialidad Provincial trabajaban para reparar las calles internas y recuperar la conectividad.

Cómo continuará el tiempo en Neuquén

El SMN pronosticó que la lluvia azotará la provincia toda la semana y la probabilidad de precipitaciones no bajará del 40%. La temperatura rondará entre mínimas de 10°C y 11°C y máximas de entre 17°C y 20°C. Desde lloviznas y lluvias aisladas hasta chaparrones tendrán lugar al menos hasta el próximo lunes.

El pronóstico del SMN para Rincón de los Sauces, el epicentro estratégico de Vaca Muerta.

El pronóstico del SMN para Rincón de los Sauces, el epicentro estratégico de Vaca Muerta.

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