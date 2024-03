Antonela Roccuzzo sorprendió con su look acompañando a Messi a ver al Inter de Miami: cómo es el vestido tendencia

El negro volvió a ser protagonista en su look.

Antonela Roccuzzo se mostró un look que impresionó a sus fans para ver al equipo de Lionel Messi . Juntos vieron el último encuentro del Inter Miami y marcaron tendencia con el vestuario elegido. La rosarina acompañó a su marido a alentar a su club desde la tribuna y sus fans elogiaron su outfit.

La empresaria dio el presente en la tribuna del Inter Miami en la primera derrota del equipo en un nuevo torneo del a MLS. Con la mirada puesta en el campo de juego, se la pudo ver con un look cómodo y descontracturado.

Messi Antonela roccuzzo Redes sociales

Eligió para esta ocasión un crop top negro con cuello halter para la parte superior, mientras que para la parte inferior optó por un pantalón de jean oscuro tiro alto al que le agregó un cinturón, lentes de sol y joyas doradas.

Por el lado del 10 de la selección, este usó una camisa con mangas cortas color negra con un estampado blanco. Además, le sumó unos shorts y unas zapatillas marrones.

Antonella Roccuzzo inter miami messi Instagram

Los fans de la pareja dejaron sus elogios por su look y por la relación que llevan adelante, siendo una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo y deportivo. Nuevamente el negro formó parte de su outfit y confirma que es uno de sus tonos preferidos a la hora de elegir un color para alguna de sus prendas.

Ivana Nadal se mostró desde Xpu-Ha, México, vistiendo una microbikini que resaltó su bronceado. La modelo y presentadora, conocida por su vibrante presencia en redes sociales, sigue conquistando a sus seguidores con fotos desde destinos paradisíacos. Esta vez, eligió estas playas mexicanas para marcar tendencia con un traje de baño muy usado en este inicio del año

En su última publicación en Instagram, la influencer posó con una microbikini que incluyó un top con abertura en el medio del pecho y una bombacha ultracavada.

Ivana NAdal microbikini celeste instagram

Ambas piezas de color celeste con un estampado que incluyó algunos detalles en rosa. Además, le sumó unos anteojos de sol con marcos blancos que completaron su look con el que disfrutó una tarde bajo el sol y a orillas del mar.

Ivana NAdal microbikini celeste Instagram

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. La publicación de Ivana Nadal se inundó de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su look y la felicitaron por el lugar en donde eligió sacarse las fotos. La influencer continúa compartiendo momentos de su vida en México, evidenciando que, aunque lejos de Argentina, su conexión con los fans es más fuerte que nunca.