Cómo es el look business casual, el más utilizado por Antonela Roccuzzo y que es furor

Junto a Messi, marcó tendencia con un look fiel a su estilo para celebrar su cumpleaños.

Antonela Roccuzzo brilló con un look especial para la celebración de su cumpleaños número 36 en Miami, rodeada de su amada familia y amigos cercanos . La esposa de Lionel Messi optó por una temática inusual pero que se destacó por su originalidad. La decoración, llena de color, se vio complementada por el cariñoso mensaje del capitán de la selección, quien no dudó en expresar su amor en las redes sociales con un " ¡Feliz cumple, Princesa! Te amo ", acompañando su mensaje con una foto que captura un momento íntimo y especial.

Cómo es el look ideal para maratonear que reveló Antonela Roccuzzo y es furor entre los fans

Para su día especial, la rosarina eligió un conjunto con un concepto de elegancia casual, perfectamente adecuado para el ambiente de Miami. Vistió un chaleco de sastrería en color crema , combinado con un pantalón de jean celeste claro , y completó su atuendo con sandalias a juego , destacando su habilidad para fusionar comodidad y sofisticación en un estilo business casual. Este look, lejos de ser formal, refleja la personalidad versátil y moderna de la influencer , y se alinea perfectamente con la atmósfera relajada pero chic de la celebración.

antonela Roccuzzo look Instagram

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con figuras como Victoria Beckham, Jorgelina Cardoso y Sofía Balbi enviando mensajes de buenos deseos. De esta manera, reflejó la estrecha relación y el afecto que Antonela Roccuzzo juntó con amigos y conocidos a lo largo de los años. La comunidad digital se unió a la celebración, dejando miles de "me gusta" y comentarios con elogios, no solo por el look de la rosarina sino también por la alegría que expresó la celebración de su cumpleaños.

antonela Roccuzzo look Instagram

Sabrina Rojas aprovechó la pileta para lucir una microbikini bicolor furor del verano

Sabrina Rojas lució una microbikini bicolor desde la comodidad de una pileta. La actriz y modelo, nuevamente marcó tendencia con su elección de moda y lo compartió con sus seguidores en Instagram. Desde Córdoba, se la pudo ver relajada pero también imponiendo su estilo. El negro y el rojo es una de las grandes combinaciones de la temporada y ella, atenta a la moda, quiso mostrar su conjunto.

La microbikini en cuestión se compone de un corpiño tipo triangular en negro adornado con tiras rojas, complementado por una bombacha de diseño similar que sigue la misma paleta de colores. El detalle que realza este conjunto es su estampado inspirado en el lujoso estilo de Versace, con cadenas doradas y motivos de arabescos, lo que aporta un aire de exclusividad y sofisticación a su look de baño. La modelo, no solo demostró su buen gusto en moda, sino también su habilidad para combinar comodidad con lujo, optando por accesorios sencillos como unas gafas de sol oscuras para completar su outfit.

Sabrina rojas microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con sus seguidores y admiradores dejando una lluvia de "me gusta" y comentarios con elogios en su perfil de Instagram. Estas publicaciones no solo muestran el glamour de la modelo sino también su vida cotidiana, reforzando su conexión con los fans y destacando su capacidad para influenciar en tendencias de moda y estilo de vida.