Antonela Roccuzzo habló sobre los rumores de un posible embarazo

Sin embargo, la empresaria desmintió estas versiones de manera categórica. En una conversación con el periodista Ángel de Brito, dejó en claro que los rumores eran completamente falsos y aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de comentarios. En reiteradas oportunidades, se habló y circularon noticias en relación con la posibilidad de que se agrande la familia, aunque hasta el momento no ocurrió desde el nacimiento de Ciro Messi.

Antonela y Lio La familia Messi mostró cómo pasan sus días en las playas de Miami. Redes Sociales

El rumor que despertó la atención de todo el mundo

Las versiones sobre un posible embarazo de Antonela Roccuzzo comenzaron a expandirse en redes sociales, donde se afirmó que la esposa de Lionel Messi estaba embarazada. La noticia se viralizó rápidamente y generó expectativas entre sus seguidores, que especulaban con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

No es la primera vez que surgen comentarios de este tipo en torno a la vida de la pareja. Cada cierto tiempo, los medios y usuarios en redes lanzan conjeturas sobre la posibilidad de que el matrimonio agrande la familia, basándose en detalles mínimos como gestos, fotos o declaraciones pasadas.

Antonella Rocuzzo 1.png @antonelaroccuzzo

Los dichos de Antonela Roccuzzo sobre la posibilidad de un embarazo

El periodista Ángel de Brito fue quien se encargó de desmentir los rumores tras haber conversado directamente con Antonela Roccuzzo. A través de su cuenta de Twitter, el conductor reveló que la esposa de Lionel Messi negó rotundamente estar esperando un bebé.

"Hablé con Antonela y me confirmó que la noticia es completamente falsa", escribió el periodista, dejando en claro que la información que circulaba no tenía fundamento. Además, señaló que la propia rosarina le comentó que este tipo de especulaciones no le resultan nuevas. "Me dijo que hace tres años que ‘la embarazan’", añadió de Brito, reflejando el cansancio de la rosarina frente a estas versiones reiteradas.

Si bien Lionel Messi había manifestado en una entrevista con Migue Granados su anhelo de agrandar la familia y la ilusión de tener una niña, lo cierto es que por el momento no hay planes concretos de un nuevo embarazo. Con esta respuesta, Antonela Roccuzzo disipó cualquier tipo de duda y dejó en claro que la noticia era solo un rumor..