Ángel de Brito tiene un nuevo proyecto: ¿se va de LAM?

Telefe también apuesta a Twitch y Youtube, actualmente tiene éxito porque se emiten el programa más visto de la televisión argentina que es Gran Hermano. Además, tiene distintas emisiones como Espiando la casa en dos oportunidades con Nacho Castañares y otro por la tarde.

Ángel de Brito Redes sociales

Pero en este caso, Mandarina se prepara para comenzar a lo grande y no solo estarán De Brito y Casella, sino que también tendrá a otras figuras que aún no están confirmados. Sin embargo, la pregunta que resuena es ¿qué pasará con LAM? Pero todo parece indicar que el programa de Ángel irá al mediodía y no afectará al horario del ciclo de América.

Ángel de Brito reveló qué invitada pidió cobrar para estar en LAM

Un ida y vuelta en redes sociales llevó a que Ángel de Brito revele uno de los secretos que se mantienen en producción. El escándalo enfrentó a Yanina Latorre y a Viviana Colmenero y, lejos de mostrarse tibio, se posicionó a favor de su compañera y disparó que la exintegrante de Gran Hermano exigía una paga por su presencia.

“Te regalo los portales Yanina Latorre porque cada dos por tres genero contenido sin cobrar un peso. ¿Quién es la solidaria en esta historia? Los quiero”, escribió la mediática y arrobó a la panelista. Por eso, De Brito salió en su defensa.

Pero Colmenero retrucó: "¿De qué trabajan? ¿De dónde salieron? Decía en ese momento Ángel de Brito por Yanina Latorre. No podrán negar que siempre fui y soy una gran generadora de contenido y de debate. Sin plata y sin respaldos. Nadie me regala nada".

Colmenero no dejó de recordar que, gracias a un escándalo con ella, Yanina “llegó”. “Hace 10 años a partir del escándalo que tuvo conmigo, ese día forjó su faceta, pura y exclusivamente de tu mano. Vos decidiste darle lugar a ella y no te defraudó. Mientras tanto ¿dónde estaba yo después del maltrato? En mi manta vendiendo bijouterie”.