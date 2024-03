Ángel de Brito reveló qué invitada pidió cobrar para estar en LAM

De Brito Colmenero Redes sociales

“Mentira. Cada vez que viniste a LAM como invitada, cobraste. Y no me refiero a venir como panelista, que eso sería lógico. Como invitada, también”, contestó el conductor.

Pero Colmenero retrucó: "¿De qué trabajan? ¿De dónde salieron? Decía en ese momento Ángel de Brito por Yanina Latorre. No podrán negar que siempre fui y soy una gran generadora de contenido y de debate. Sin plata y sin respaldos. Nadie me regala nada".

Pero no quedó ahí porque la última palabra la tuvo De Brito y resaltó el trabajo de su compañera Latorre contando que hace 9 años que arrancó como panelista y es la número uno.

Colmenero no dejó de recordar que, gracias a un escándalo con ella, Yanina “llegó”. “Hace 10 años a partir del escándalo que tuvo conmigo, ese día forjó su faceta, pura y exclusivamente de tu mano. Vos decidiste darle lugar a ella y no te defraudó. Mientras tanto ¿dónde estaba yo después del maltrato? En mi manta vendiendo bijouterie”.

Ángel De Brito reveló que Marcos Ginocchio tiene una nueva pareja famosa con una bandera

Tras la separación con Rusherking, Eugenia “La China” Suárez fue vinculada con Marcos Ginocchio tras coincidir en un viaje a México por trabajo. Esta relación quedó en rumores ya que después la actriz comenzó un romance con Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram, ahora se pone en duda cómo está el corazón de la exCasi Ángeles. ¿Está comenzando un romance con el Primo?

Embed Majo Martino habló con Lauty Gram y confirmó en #Mañanisima la reconciliación entre el cantante y la China Suárez.#lovieneltrece pic.twitter.com/xPY950D98X — eltrece (@eltreceoficial) February 26, 2024

Hace menos de un mes, la también cantante dejó de seguir al joven artista musical y ese fue el indicio que la relación había terminado. Si bien ninguno de los dos habló con precisión sobre los trascendidos, en las últimas horas Lauty Gram fue el encargado de confirmar que volvió a apostar al amor junto a la China.

Durante una entrevista con Mañanísima por eltrece, Lauty no le esquivó a la pregunta si estaba enamorado y aseguró que “siempre estoy enamorado de la vida”. Sin embargo, la periodista Majo Martino contó que fuera de cámara le reveló que se reconcilió con la China Suárez: “Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”.