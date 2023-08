Ángel de Brito sorprendió y reveló quién es su panelista preferida de LAM: "Lo dio todo"

Allí, el conductor de 47 años lejos de esquivar la consulta, fue tajante y no sólo lo respondió, sino que además brindó sus argumentos. "Yanina (Latorre). Empezó siendo una de las 8 y en 8 años lo dio todo".

Yanina Latorre LAM Yanina Latorre y Ángel de Brito. Redes sociales

De esta manera, se refirió a que Latorre formó parte en todo momento del ciclo, que comenzó a emitirse en mayo de 2016 en la señal eltrece y que luego llegó a América TV.

Ángel de Brito publicación Yanina Latorre La publicación de Ángel de Brito. Instagram (@angeldebritooki)

El crudo relato de Yanina Latorre tras su descompensación en LAM: "Sentí que me moría"

Luego de que Yanina Latorre se descompensara en LAM en pleno vivo y tenga que abandonar el programa por sentirse mal, contó el verdadero motivo y contó que no era simplemente un dolor de panza, sino que aún más grave. “Sentí que me moría”, explicó al aire.

Decidió ir igual a trabajar y detalló: "Creo que me intoxiqué. Yo venía con una sinusitis, después de lo del oído el año pasado, cada vez que me resfrío se me va al oído y empiezo con la misma batería de medicamentos fuertes y no tomé el protector gástrico".

"Llegué al canal, me sentía mal, me maquillé y las chicas me dieron una buscapina. La primera hora y pico del programa estaba bien, y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y empecé a sentir que me moría, tenía chuchos como que me iba a bajar la presión, pero del dolor”, relató.

Luego contó que Pepe Ochoa fue quien la llevó a su casa y explicó que no tiene ni gastroenteritis ni diarrea ni nada. “Fue como una gran intoxicación”.